Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Vakıf binasının açılışı ile ilgili "Şule ablamızın manevi mirasına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, Şule Yüksel Şenler için, "Hem direnişin hem dirilişin sembolüydü." açıklamasında bulundu.