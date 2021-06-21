Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara aşı çağrısı: Manipülasyonlara itibar etmeyin | Video
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Son Dakika Haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Aşılama faaliyetlerinin aynı hızla devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan, vatandaşların aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, "Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahip." dedi.