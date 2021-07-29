Son dakika: Beşiktaş'ın yeniden transfer ettiği Valentin Rosier İstanbul'a geldi! | Video

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Valentin Rosier İstanbul'a geldi. Bir süredir oyuncunun kulübüyle yapılan görüşmeler sonrası anlaşma sağlandı ve Fransız sağ bek yeniden Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş formasına kavuşan Rosier uçakla İstanbula'a geldi. Beşiktaşlı taraftarlar Rosier'i havalimanında karşılamak için bir araya geldi.