Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı | Video
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın vefat eden babası Merhum Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
00:30
01:11
00:26
01:17
Son dakika! Şanlıurfa CHP İl Kongresi'nde tekme tokat kavga çıktı! | Video 15.02.2020 | 15:14
01:39
00:24
04:04
00:57
00:23
01:29
Son dakika! Bakanlıktan deprem bölgesine kredi müjdesi | Video 15.02.2020 | 11:09
02:37
Son dakika! TBMM'de HDP'li vekilden skandal PKK açıklaması | Video 15.02.2020 | 09:56
01:54
03:52
00:54
00:54
05:19
11:24
06:58