Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barbaros Hayrettin Paşa Camii' temel atma töreninde flaş açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent Camisi'nin temel atma törenine katıldı.. 20 bin kişi kapasiteli camii, bölgenin en büyük camisi olacak. Çamlıca'dan da görülecek olan caminin mimarisi Süleymaniye Camisi'nde esintiler taşıyacak. Başkan Erdoğan, mimarisi ve büyüklüğü ile kendisine hayran bırakacak eserin temel atma töreninde caminin isminin Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacağını açıkladı.