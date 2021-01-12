Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Büyükelçiler Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Büyükelçiler Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Yunanistan'a çağrıda bulunarak, " Yunanistan'ı gerginliği tırmandırmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz." dedi.