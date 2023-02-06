SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar | Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ölü sayısı ile ilgili yaptığı son bilgilendirmede vefat sayısının 1541'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 9 bin 733'e ulaştığını kaydetti.