Video Haber Son Dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Deprem bölgesinde akaryakıt temininde kısıtlama yok | Video
Son Dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Deprem bölgesinde akaryakıt temininde kısıtlama yok | Video

Son Dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Deprem bölgesinde akaryakıt temininde kısıtlama yok | Video

06.02.2023 | 19:37

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlara yönelik akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama ve hiçbir mevzuat engelinin olmadığını belirtti.

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