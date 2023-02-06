Son Dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Deprem bölgesinde akaryakıt temininde kısıtlama yok | Video
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlara yönelik akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama ve hiçbir mevzuat engelinin olmadığını belirtti.
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