Video Haber Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi kabul edildi | Video

Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi kabul edildi | Video

Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi kabul edildi | Video
08.04.2021 | 00:20

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Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, yeniden oylanarak kabul edildi.

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