Son dakika haberi: Akbank'tan yeni açıklama: ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı | Video

Son dakika haberleri: 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama geldi. Akbank'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.