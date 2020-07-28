Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanlığı'dan flaş Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı! Etkisiz hale getirildiler | Video
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Son Dakika... (MSB) Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nundan görüntüler paylaşarak; 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.