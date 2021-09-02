Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu | Video
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Son dakika haberi... Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vaka ve vefat sayıları bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıda alınabilecek olan tedbir kararları görüşülürken, okul ve üniversitelerde alınabilecek tedbirler de değerlendirildi. Bu kapsamda toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar da katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından açıklamalarda bulundu...