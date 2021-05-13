Video Haber Son Dakika Haberi... Sınırda bayramlaşma! Bakan Soylu telsizle askerlerin bayramını kutladı | Video

Son Dakika Haberi... Sınırda bayramlaşma! Bakan Soylu telsizle askerlerin bayramını kutladı | Video

Son Dakika Haberi... Sınırda bayramlaşma! Bakan Soylu telsizle askerlerin bayramını kutladı | Video
13.05.2021 | 01:14

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Son Dakika Haberi... Sınırda bayramlaşma! Bakan Soylu telsizle askerlerin bayramını kutladı | Video 01:20
Son Dakika Haberi... Sınırda bayramlaşma! Bakan Soylu telsizle askerlerin bayramını kutladı | Video 13.05.2021 | 01:14
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Son Dakika Haberi... Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nden bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telsizle Göllerbaşı Üs Bölgesi ve Binbir Kapı Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı.

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