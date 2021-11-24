Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan Kuzey Makedonya'ya başsağlığı mesajı | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 12'si çocuk 46 kişi hayatını kaybettiği kazayla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.