SON DAKİKA HABERLERİ | Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Video
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Son dakika haberi: Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, babasının 97 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Halit Kıvanç, özellikle dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ile yaptığı röportaj ile büyük ses getirmişti.