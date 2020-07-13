Video Haber Son Dakika: HDP'nin 'Ayasofya Camii müze olsun' talebine Diyarbakır'da STK'lardan tepki | Video

Son Dakika: HDP'nin 'Ayasofya Camii müze olsun' talebine Diyarbakır'da STK'lardan tepki | Video

Son Dakika: HDP'nin 'Ayasofya Camii müze olsun' talebine Diyarbakır'da STK'lardan tepki | Video
13.07.2020 | 17:13

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Son Dakika Haberi... Yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya Camii'nin müze olarak kalmasını isyeten HDP'ye STK'lardan tepki! Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu, HDP'nin Ayasofya Camii ile ilgili taleplerine "Ayasofya'nın değerini bilmiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

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