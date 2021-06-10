Video Haber Son dakika! HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme! 451 HDP'li için siyasi yasak istemi | Video

Son dakika! HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme! 451 HDP'li için siyasi yasak istemi | Video

Son dakika! HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme! 451 HDP'li için siyasi yasak istemi | Video
10.06.2021 | 12:07

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "HDP'ye kapatma davasının iddianamesinde 451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor" açıklamasını yaptı. Şahin, "Partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi." dedi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "HDP'ye kapatma davasının iddianamesinde 451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor" açıklamasını yaptı. Şahin, "Partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi." dedi.

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