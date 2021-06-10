Son dakika! HDP'ye kapatma davasında flaş gelişme! 451 HDP'li için siyasi yasak istemi | Video
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "HDP'ye kapatma davasının iddianamesinde 451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor" açıklamasını yaptı. Şahin, "Partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi." dedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "HDP'ye kapatma davasının iddianamesinde 451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor" açıklamasını yaptı. Şahin, "Partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi." dedi.