SON DAKİKA: Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı!

Son dakika haberleri... İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz aylarda karara bağladığı gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli karara göre cinayet, öncesinde örgüt mensupları eliyle tasarlanıp adım adım yürürlüğe koymak suretiyle gerçekleştirildi. Cinayetin önlenmesini sağlayacak deliller, haber mekanizmaları ve raporlar gizlendi. Cinayet anına dek failler takip edildi. Cinayet sonrası ise delil karartılarak örgütün izleri temizlendi. Kararda, FETÖ’nün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladığı vurgulandı.