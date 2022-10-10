SON DAKİKA! İBB cenaze nakil aracında 144 kilo esrar ele geçirildi | Video

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yaptığı çalışmada Adana'da üzerinde 'İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı' ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada toplamda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.