SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında ilk kez açıkladı! "O gece sabaha kadar uyumadık" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07:35
01:47
34:38
00:51
Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti | Video 05.04.2021 | 19:47
03:30
Skandal darbe bildirisine tepki yağdı! 103 amiralin imzaladığı... | Video 05.04.2021 | 18:55
19:31
00:38
Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’ndeki toplantıda skandal görüntüler 05.04.2021 | 15:50
04:12
Melih Altınok | Hasan abi yine denk getirmedi! 05.04.2021 | 15:36
02:19
Erman Toroğlu | Tatlı 10 numara iş yaptı 05.04.2021 | 14:47
04:32
Kerem Alkin | Süveyş, Kafkaslar ve Boğazlar 05.04.2021 | 14:45
19:26
00:29
05:09
Hilal Kaplan | NATO’culara geçit yok! 05.04.2021 | 12:51
06:07
Yavuz Donat | Geçti Bor’un pazarı 05.04.2021 | 12:49
04:18
Şebnem Bursalı | Apoletli siyaset biteli çok oldu! 05.04.2021 | 12:10
19:32
01:11
02:09
03:35
Hasan Basri Yalçın | Emekliler muhtırası 05.04.2021 | 10:38
02:37
Haşmet Babaoğlu | Halk soracak şimdi bu emeklilere... 05.04.2021 | 10:34
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Emekli 104 amiral tarafından yayınlanan darbe imalı bildirinin, seçilmiş hükümete karşı anlayış ortaya koyan bir bildiri olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Bu bildiri bir fitne bildirisidir, bu bir istismar bildirisidir. O gece sabaha kadar uyumadık irtibatları ortaya çıkardık." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...