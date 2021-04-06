SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında ilk kez açıkladı! "O gece sabaha kadar uyumadık" | Video

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Emekli 104 amiral tarafından yayınlanan darbe imalı bildirinin, seçilmiş hükümete karşı anlayış ortaya koyan bir bildiri olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Bu bildiri bir fitne bildirisidir, bu bir istismar bildirisidir. O gece sabaha kadar uyumadık irtibatları ortaya çıkardık." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...