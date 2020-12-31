Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtilerek "Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020’nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.