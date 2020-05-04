Son dakika: İstanbul'da ekmek sırasında birbirini döven kadınları acımasızca yumruklayan adam kamerada | Video
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Son dakika haberi... İstanbul Ümraniye'de fırın önünde ekmek almak için bekleyen 3 kadının saç saça baş başa öldüresiye kavgası cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Öldüresiye kavga eden kadınları çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Kadınların kavgasında bir adamın kadınları kıyasıya yumruklaması ise kameralara böyle yansıdı...