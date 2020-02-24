Son dakika! İstanbul'da kızına küfür eden öğrenciyi müdürün odasında döven baba kamerada | Video

Son dakika haberi... İstanbul Arnavutköy'deki bir lisede kız öğrenciye küfredip sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen erkek lise öğrencisi müdürün odasında kızgın kız babası tarafından böyle dövüldü!

İstanbul Arnavutköy'deki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre lise son sınıf öğrencileri arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası bir kız öğrenci yaşadığı tartışmayı babasına anlattı. Kızına küfredildiğini öne süren baba, okula gelerek okul müdürü ile görüşmek istedi. Her iki öğrenci hakkında da disiplin soruşturması başlatan okul müdürünün odasında konu ile ilgili bilgi alan baba, kızı ile tartışıp küfrettiği iddia edilen 17 yaşındaki erkek öğrenciye bir anda saldırdı. Yumruklu saldırı sonucu neye uğradığını şaşıran öğrenciyi, velinin elinden okul müdürü güçlükle kurtarabildi. Tüm bu yaşananlar ise okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı.