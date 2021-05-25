Son dakika: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi | Video

Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu.