Son Dakika! MHP lideri Bahçeli: "Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arap'ta terörist bırakılmamalı" | Video

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyine olası kara harekatına değinen Devlet Bahçeli, "Münbiç, Tel-Rıfat ve Ayn El Arap mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı silindir gibi ezilmelidir. Karadan süpürme harekatıyla terörün kafası kopartılmalı. Hiçbir terör örgütüne sessiz seyirci kalamayız, kalmayacağız." ifadelerini kullandı. Bahçeli, 6'lı masanın anayasa önerisine tepki gösterdi, "Zillet İttifakı'nın anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye doğru sarmak, devletin temellerine dinamit sermektir. Zillet İttfakı'nın akıl hıcası HDP'dir, PKK'dır. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasadır." dedi.