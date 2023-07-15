SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! 40 sivilin katili etkisiz hale getirildi | Video 15.07.2023 | 10:22 Son dakika haberi... MİT'in Münbiç'teki operasyonunda, 2020'de Afrin'de bomba yüklü tankerle düzenlenen ve 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu Heysem Cuma etkisiz hale getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç İstihbarat yapılanması içerisinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, güncel olarak Fırat Kalkanı Harekat Alanı (FKHA) başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme ve unsur aktarımından sorumlu olan PKK/KCK-PYD/YPG unsuru Heysem Abu Dahham Kod Heysem Cuma, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde 9 Temmuz'da Münbiç'te etkisiz hale getirilmiştirMİT, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından FKHA/Cerablus'ta 2019 yılında üçü motor, ikisi otomobil ile gerçekleştirilen bombalı saldırıların, ayrıca 28 Nisan 2020'de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen ve 11'i çocuk olmak üzere 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin ise yaralandığı saldırının sorumlusu olan Heysem Abu Dahham Kod Heysem Cuma isimli teröristi uzun zamandır takip ediyordu.Terör eylemlerini gerçekleştirmek üzere çoğunlukla harekat bölgelerine ait sınır hattında bulunduğu bilinen şahsın, bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği istihbaratını alan MİT, operasyon için düğmeye bastı.MİT'e bağlı saha ekipleri tarafından Münbiç şehir merkezinde bizzat yürütülen operasyon neticesinde, Heysem Abu Dahham Kod Heysem Cuma, 9 Temmuz'da aracının içerisinde etkisiz hale getirildi.