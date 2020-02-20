Son dakika: Pistten çıkan Pegasus uçağının kara kutusu açıldı! İhmaller zinciri çıktı... | Video
Son dakika haberi: Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişinden sonra duramayarak pistten çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği Pegasus Uçağı’nın kara kutuları açıldı. Kara kutulardan bir dizi ihmaller zinciri çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Kaza ile ilgili Pegasus Havayolları uçağının kara kutuları Almanya’da deşifre edildi. Kara kutulardan bir dizi ihmal çıkarken pilotaj hatası en düşük seviyedeydi.... İşte tüm detaylar!
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