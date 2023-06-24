SON DAKİKA! Rusya ve Wagner arasında kriz! Darbe iddiaları... Kremlin: Putin durumdan haberdar | Video
Son dakika haberi...Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus hükümeti arasında kriz. Wagner Başkanı Yevgeny Prigojin'in sözleri ile tansiyon yükseldi. Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğunu öne süren Prigojin, Moskova yönetimine adeta savaş ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı saldırı iddiasını yalanlarken, Kremlin ise darbe çağrısı yapan Wagner lideri için tutuklama kararı çıkardı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, darbe iddiaları hakkında "Devlet Başkanı Vladimir Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.
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