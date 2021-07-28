Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aktif vakalarımızın yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler | Video
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Son dakika haberi... Türkiye'de son günlerde artışa geçen koronavirüs vaka sayıları yetkilileri ve vatandaşları tedirgin ederken, bugün Bilim Kurulu bir araya geldi ve yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "Tüm verileri anlık olarak tuttuğumuz karar destek sistemlerimiz var. Şu an aktif vakalarımızın yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler." dedi.