Son dakika: Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması: "Oyuncunun oynaması zor..." | Video

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası eleme maçlarının heyecanı devam ediyor. Grubun en kritik maçı olan Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde Cengiz Ünder ve teknik direktör Şenol Güneş soruları yanıtladı. Şenol Güneş "Teknik-taktik kadar, fiziğin de önemli olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımızın maça hazır olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlık açıklamasında da bulundu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...