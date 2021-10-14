Son dakika: Taliban ile Ankara'da ilk temas... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban'la görüşme) Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricalarını iletti. Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesini, tavsiyelerimizi paylaştık. Bizim orada yaşayan, dönmek isteyen vatandaşlarımız ile ilgili konuları gündeme getirdik. Başkonsolosluklarımızın tekrara açılması için beklentilerimizi dile getirdik. Düzenli uçuşların başlaması için güvenli konusunda beklentilerimiz bir kez daha kendilerine anlattık.