Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan kritik temas! 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi | Video

Son dakika bilgisine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanı Akar ayrıca "1 Mart'tan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi." dedi.