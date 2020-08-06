Video Haber Son dakika! Türkiye'den Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya tepki: "Yok hükmündedir" | Video

Son dakika! Türkiye'den Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya tepki: "Yok hükmündedir" | Video

Son dakika! Türkiye'den Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya tepki:
06.08.2020 | 19:13

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında, deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının imzalanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır. Sözde sınırlandırılan alan, Birleşmiş Milletler'e de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır. 2003 yılında GKRY ile imzaladığı anlaşma ile 11.500 kilometre kareden vazgeçen Mısır, Yunanistan'la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de, yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gaspedilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin, sözkonusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur" denildi.

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