Son dakika: Yunan Sahil Güvenlik unsurları yine insan haklarını ihlal etti! | Video

Son dakika haberi: Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca insan hakları ihlal edilerek Türk karasularına geri itilen 48 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik botlarınca kurtarıldı. Bir botun içerisinde 48 sığınmacının bulunduğu ifade edilirken o anların görüntüsü de kameralara yansıdı.