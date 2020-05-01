Son dakika: Yunan Sahil Güvenlik unsurları yine insan haklarını ihlal etti! | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
CHP'li Özgür Özel'den skandal 'Anayasa' açıklaması | Video 01.05.2020 | 16:34
02:40
02:40
01:41
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkçılar ve hastalarla görüştü | Video 01.05.2020 | 16:06
00:43
01:34
Cezaevlerinden tahliye edilenlere üç koldan sıkı takip! | Video 01.05.2020 | 15:37
02:26
11:08
09:33
00:59
02:48
Taksim'de sessiz 1 Mayıs | Video 01.05.2020 | 14:18
01:58
02:06
İstanbul'da sokak sokak corona virüsün yoğun olduğu ilçeler... | Video 01.05.2020 | 14:15
04:30
Dünya genelinde corana virüs salgınında son durum! | Video 01.05.2020 | 14:13
00:27
01:45
03:15
12:16
1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? İlk 1 Mayıs nerede, nasıl kutlandı? | Video 01.05.2020 | 12:38
00:32
Son dakika haberi: Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca insan hakları ihlal edilerek Türk karasularına geri itilen 48 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik botlarınca kurtarıldı. Bir botun içerisinde 48 sığınmacının bulunduğu ifade edilirken o anların görüntüsü de kameralara yansıdı.