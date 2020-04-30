Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü, kahkahaya boğuldu! | Video
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Antalya'da yaşayan, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü. Ezgü'nün canlı yayında düştüğünü gören diğer konuk, sunucu Duygu Canbaş da "Sümer iyi misin" diye seslendi. "İyiyim" diyerek, yerden kalkan Ezgü ve Canbaş, tabure kazasına birlikte güldü. Ezgü, daha sonra "Naklen yayınımız nasıl gitti? Çok komik, böyle bir kaza ilk defa oluyor. Harika. Çok güzeldi. Duygu bu da nazarlık olsun. Çok komik oldu. Unutulmaz bir an oldu" diyerek, uzun süre güldü.