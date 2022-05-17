Sümeyye Erdoğan, Çekmeköy’de lise öğrencilerinin 'hayır panayırı'na katıldı | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenlediği hayır panayırının açılış törenine katıldı. Kurdele kesim töreninde konuşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, öğrencilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Konu hakkında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bu okulumuz bizim için çok önemli çünkü belediyemize ait mülkiyetiyle yapılan, her şeyiyle bize ait olan bir okulumuz. Sümeyye Hanımın daha öncesinde gençlerimize bir konferans sözü vardı. O zaman ufak tefek aksaklıklardan dolayı katılamadı ve şimdi geldi. Bugün de bir hayır panayırı açılışına vesile oldu. Hayır panayırımız da hayırlı olacak inşallah. Hem okulumuzun eksiklerini gidermek hem de bu şehre farklı katma değer katma adına güzel bir çalışma. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sümeyye Hanım da hakikaten bu kadar yoğun programına rağmen, gençlere olan sevgisi, onlara olan muhabbetinin bir göstergesi olarak burada gençlerle karşılıklı bir sohbet imkanı bulacak. Ben Çekmeköy halkı adına kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.