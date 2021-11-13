Video Haber Şuşa yakınlarında Azerbaycan askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına el bombalı saldırı
Şuşa yakınlarında Azerbaycan askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına el bombalı saldırı

Şuşa yakınlarında Azerbaycan askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına el bombalı saldırı

13.11.2021 | 11:37

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Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa şehri yakınlarında Azerbaycan ve Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu kontrol noktasında, Azerbaycan askerlerinin yer aldığı bölüme bir Ermenistan vatandaşı tarafından el bombası atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan gözaltına alındı.

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Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline son verdiği Dağlık Karabağ'ın kültür başkenti Şuşa şehri yakınlarında Azerbaycan ve Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına yerel saatle 07.00 sıralarında saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anında, bir kamyonetin kontrol noktasına yanaştığı, araç içerisinden Azerbaycan askerlerinin yer aldığı tarafa el bombası atıldığı görüldü. Ermenistan vatandaşı olduğu belirtilen saldırganın bölgede görev yapan askerler tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.


Hankendi-Laçın yolu kapatıldı
Saldırının ardından Azerbaycan askerlerinin Hankendi-Laçın yolunu kapattığı, kimsenin geçişine izin verilmediği ifade edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından henüz bir açıklama gelmezken, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabine Aliyeva kınama mesajı yayınladı. Aliyeva Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın Şuşa yakınlarında Azerbaycan askerlerine ve Rus barış güçlerine karşı gerçekleştirdiği terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Bu, bölgedeki barış süreci için ciddi bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

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