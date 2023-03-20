Taksim Camii’ne asılan mahya havadan görüntülendi | Video

"On bir ayın sultanı" Ramazan'a özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar camilere asılmaya başlandı. Taksim Camii minarelerinin arasına asılan "Elhamdülillah" yazılı mahya dron ile havadan görüntülendi.