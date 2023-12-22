Taksim’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim’de aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaş yolda yürümekte zorluk çekerken, bazılarının da şemsiyelerinin kırıldığı görüldü.
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