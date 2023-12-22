Video Haber Taksim’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

22.12.2023 | 17:55

Taksim’de aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaş yolda yürümekte zorluk çekerken, bazılarının da şemsiyelerinin kırıldığı görüldü.

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