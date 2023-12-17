TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar
Hatay'ın Erzin ilçesinde kediyi ırmağa atarak bu anları sosyal medyada paylaşan 1'i çocuk 2 kişi gözaltına alındı.
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