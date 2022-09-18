TOKİ'de ucuz konutun başvuruları sürerken Başkan Erdoğan'dan yeni müjde | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi için Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamaları içerisinde TOKİ ile yapılacak olan sosyal konut hamlesi de vardı. Henüz başvuru aşamasında olan ucuz konut projesiyle ilgili konuşan Erdoğan'ın sözleri yeni bir müjdeye işaret etti.