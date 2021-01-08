Trafik kazalarına dikkat, kurallara uy, yaşamı koru! | Video
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Emniyet Genel Müdürlüğü, çeşitli zamanlarda yaşanan trafik kazalarıyla ilgili bazı görüntüleri sosyal medyadan yayınladı. EGM, trafik kazaları hakkında bir de uyarı da bulundu. EGM, “Hızınız arttıkça dikkatiniz dağılır ve aracınızı kontrol etmesi de o oranda güçleşir. Kurallar bizi hayatta tutmak için var. Kurallara Uy, Yaşamı Koru” ifadelerini kullandı.