Video Haber TRT Arabi muhabiri İsrail'in saldırısına canlı yayında yakalandı | Video

TRT Arabi muhabiri İsrail'in saldırısına canlı yayında yakalandı | Video

TRT Arabi muhabiri İsrail'in saldırısına canlı yayında yakalandı | Video
13.05.2021 | 11:37

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Gazze Şeridi'nden son gelişmeleri aktaran TRT Arabi muhabiri Sami Berhum, İsrail'in saldırısına canlı yayında yakalanarak büyük panik yaşadı. İşgalci İsrail'in aralıksız süren saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a ulaştı.

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İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı yapmadan gerçekleştirdiği saldırıları sürdürüyor. Gece saatlerinde Gazze'den son gelişmeleri aktaran TRT Arabi muhabiri Sami Berhum, canlı yayın sırasında İsrail'in saldırısına yakalandı. Muhabir Berhum bağlantıyı sürdürürken tam o sırada büyük bir patlama yaşandı. Muhabir ve teknik ekip büyük panik yaşarken, canlı yayın güçlükle sürdürülebildi. Kimsenin yara almamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'si çocuk olmak üzere 69'a yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının da 390'ı aştığı aktarıldı.

NELER OLMUŞTU
İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkarılarak başka bir yere yerleştirilmesi kararını almasıyla yeniden tırmanışa geçti. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilerin direnişi devam ederken, İsrail polisi 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etti. İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere müdahalesi ile tansiyon giderek arttı.

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