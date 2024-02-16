Turgut Altınok: "Maaş ödenmiyor' iddiası külliyen yalandır" | Video 16.02.2024 | 16:28 AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Maalesef Deniz Zeyrek gibi tecrübeli bir gazeteci, İlker Karagöz ile beraber bir haber yaptı. Bu külliyen yalandır, iftiradır, çamurdur. Keşke beni arayıp, sorup ondan sonra bu değerlendirmeleri yapsalardı. 20 yıllık görev süremde bir gün, ne işçimin ne memurun maaşları aksamadı" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Altındağ ilçesinde Siteler esnafı ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Programda, AK Parti'nin Altındağ adayı Veysel Tiryaki de yer aldı. Altınok, Siteler esnafının ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirterek, "Bizim amacımız, önünüzü açmak, yolunuzu açmak. Ticaret hacmimizi genişletmek ve işinizi kolaylaştırmak. Ankara, sıradan bir şehir değil. Geçen 5 yıla baktığımız zaman Ankara'da ne yapıldı? Esnafımıza ne yapıldı? Organize Sanayi Sitemize ne yapıldı? 5 yıl, boş yıl olmuş; Siteler'e verilen sözler, Ankaralıya verilen sözler tutulmamıştır" ifadelerini kullandı.



'SİTELER'İ PIRIL PIRIL HALE GETİRECEĞİZ'



Siteler'in 5 yılda hak ettiği hizmeti alamadığını söyleyen Altınok, "Biz Siteler'i gecesiyle gündüzüyle ışıl ışıl, pırıl pırıl hale getireceğiz. İnsanlar buraya akşam 21.00-22.00'de ışıkları sönen değil, 23.00-24.00'te ışıkları yanan Siteler'e gelecek. Keyifle gelecekleri bir düzenleme yapacağız. Bizimki lafta kalmaz" diye konuştu. 'BU YOLU KİM YAPACAK' Akyurt'taki fuar merkezinin henüz hizmete açılmadığını belirten Altınok, göreve geldikleri zaman 1 yıl içerisinde fuar merkezinin açılışını gerçekleştireceklerini de ifade etti. Altınok, Ankara'nın ciddi bir trafik sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Ulaşım ciddi bir problem. 'Ben yol yapmadım, yardım yaptım' diyor. Yardımı da yap, yolu da yap. Bu yolu kim yapacak? Trafiğe çıkan yeni araç sayısı 100 bin ama yol aynı. 2024'de en az 120 bin yeni araç daha trafiğe çıkacak. 2-3 yıl sonra Ankara trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez hale gelecek" dedi.



'HALA EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİ ALAMAYAN VAR'



Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Altınok, Keçiören Belediyesi'nde işçilerin maaşlarının ödenmediğine yönelik hakkında yalan haber yapıldığını söyleyerek, "Maalesef Deniz Zeyrek gibi tecrübeli bir gazeteci, İlker Karagöz ile beraber bir haber yaptı. Bu külliyen yalandır, iftiradır, çamurdur. Keşke beni arayıp, sorup ondan sonra bu değerlendirmeleri yapsalardı. 20 yıllık görev süremde bir gün, ne işçimin ne memurun maaşları aksamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hala emeklilik ikramiyesini alamayan var. Deniz Zeyrek keşke bunu sorsaydı" ifadelerini kullandı.