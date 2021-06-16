Türkiye onu unutmadı! Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın hatırası yaşıyor...

Öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu. Türkiye, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı... Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı 16 Haziran 2021'de Şehadet makamına yükselişinin sene-i devriyesinde dualarla anıyoruz...

Vefat Sene-i Devriyesinde Şehit Öğretmen Necmettin Yılmazın Kabri Başında Kuran Okundu

PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve 16 Temmuz 2017 tarihinde memleketi Gümüşhane Torul ilçesi Demirkapı köyünde toprağa tevdi edilen Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın defninin birinci sene-i devriyesi olan 16 Temmuz 2018 pazartesi günü mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu.