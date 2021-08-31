Video Haber Türkiye ve İngiltere, Romanya’da eğitim uçuşu gerçekleştirdi | Video

Türkiye ve İngiltere, Romanya’da eğitim uçuşu gerçekleştirdi | Video

Türkiye ve İngiltere, Romanya’da eğitim uçuşu gerçekleştirdi | Video
31.08.2021 | 18:31

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Türk Hava Kuvvetleri ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar Romanya’da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

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