Türkiye’nin gündemine damga vurmuştu! Sahte doktor skandalında 2’nci perde | Video
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Sahte doktor vakasında Ayşe Özkiraz’ın ailesi dün gece konuştu. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Sahte doktorun kaldığı yurtta en yakın arkadaşı önemli açıklamalarda bulundu.