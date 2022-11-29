Video Haber Türkiye’nin gündemine damga vurmuştu! Sahte doktor skandalında 2’nci perde | Video
Türkiye’nin gündemine damga vurmuştu! Sahte doktor skandalında 2’nci perde | Video

Türkiye’nin gündemine damga vurmuştu! Sahte doktor skandalında 2’nci perde | Video

29.11.2022 | 19:32

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Sahte doktor vakasında Ayşe Özkiraz’ın ailesi dün gece konuştu. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Sahte doktorun kaldığı yurtta en yakın arkadaşı önemli açıklamalarda bulundu.

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