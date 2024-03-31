Video Haber Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, oyunu ailesi ile birlikte kullandı | Video
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, oyunu ailesi ile birlikte kullandı | Video

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, oyunu ailesi ile birlikte kullandı | Video

31.03.2024 | 15:00

Tuzla Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı, 31 Mart yerel seçimleri için oyunu Tuzla Hacıoğulları Hilmi Sonay İlkokulu’nda kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, bu seçimde de halkın iradesinin sandığa yansıyacağını belirterek, “Sandıktan çıkacak sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çıkan sonuçlar ne olursa olsun kazanan, halkımız olacaktır” dedi.

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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı ve oğlu Ömer Faruk Yazıcı ile 31 Mart yerel seçimleri için oylarını Tuzla Hacıoğulları Hilmi Sonay İlkokulu'nda 1309 numaralı sandıkta kullandı. Başkan Yazıcı, sınıfta bulunan sandık görevlileri ile kısa bir süre sohbet edip sırası geldiğinde oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

"ÇIKAN SONUÇLAR NE OLURSA OLSUN KAZANAN, HALKIMIZ OLACAKTIR"
Başkan Yazıcı, seçimlerin herkes için hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün illerinde, ilçelerinde seçime gittik. İnşallah, ülkemiz için hayırlı olacaktır. Bu yıl dünyada 4 milyar insanın oy kullandığını düşündüğümüzde Türkiye'deki bu seçimin dünya ve Türkiye nezdinde çok kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. Bu seçimde de halkımızın iradesinin sandığa yansıyacağını, sandıktan çıkacak sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Halkımızın iradesini her zaman saygı duyduk, saygı duyuyoruz. Çıkan sonuçlar ne olursa olsun kazanan, halkımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İRADEMİZİ SANDIKTA BELİRTECEĞİZ"
Başkan Yazıcı, sandığa gitmenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Demokratik hakkını kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu demokratik hakkını kullanmanın gerekliliğini ve mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini hatırlatıyorum. Türkiye, diğer ülkelere ve dünyaya göre en yüksek katılım oranına sahip ülkelerin başında geliyor. İnşallah bu seçimde de yüksek bir oy katılımıyla, demokratik bir ülke ve demokrasiyi seven bir millet olarak irademizi sandıkta belirteceğiz."

Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, seçimlerin herkes için hayırlı olmasını ve vatandaşların demokratik hakkını kullandığı bugünün bayram havasında geçmesini diledi.
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