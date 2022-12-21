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OTOMATİK OYNAT
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de | Video 21.12.2022 | 23:38
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Osman Bey, Sultan Alaeddin’le karşı karşıya | Video 21.12.2022 | 23:13
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160 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar: 31 gözaltı | Video 21.12.2022 | 21:12
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Çarşı esnafı otomobildeki yangını büyümeden söndürdü | Video 21.12.2022 | 20:20
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Biri darp etti, diğeri sokak ortasında silahla vurdu | Video 21.12.2022 | 19:25
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Kontrplak fabrikasında yangın! | Video 21.12.2022 | 18:13
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Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi | Video 21.12.2022 | 18:03
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
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Başkan Erdoğan'dan Koca Yusuf'u getiren ekibe tebrik | Video 21.12.2022 | 11:09
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Ukrayna’daki Koca Yusuf uçakları Türkiye’ye döndü 20.12.2022 | 22:37
Rusya'nın saldırılarının ardından ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.