Ukrayna'dan yola çıkan Kuru yük gemisi ‘Razoni’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video
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Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan çıkan 27 bin ton mısır yüklü gemi ‘Razoni’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Beyrut’taki limana doğru yol aldı.
Razoni isimli gemide saat 10.00'da, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler denetim gerçekleştirdi. Denetleme sonrası yeniden harekete geçen 'Razoni' bugün saat 10.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 11.15 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçerek, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yol aldı.